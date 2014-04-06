Алаудинов рассказал о бойце, который помог вывести группу военных из Суджи

Генерал-майор РФ сообщил о подвиге военнослужащего, защищавшего Курскую область.

Российский военнослужащий сообщил, о вероятно, погибшем, который помог вывести группу срочников из Суджи Курской области. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. Когда российские бойцы зашли в один из местных домов, то украинские солдаты это увидели и начали штурмовать здание, забрасывая помещение гранатами. Помочь своим сослуживцам решил командир взвода, который вывел их с приграничных постов, непосредственно с боевых позиций в населенный пункт.

Этот парнишка, сказал: "уходите через заднюю дверь", чтобы они ушли оттуда, и сам сказал, что он их прикроет. И на протяжении, там, 10, что ли, минут он вел бой, отбивая противника и, насколько я понял, он в этом бою погиб. Апты Алаудинов, эксперт

Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"