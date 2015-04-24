Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области

Апты Алаудинов рассказал о недавних боях в приграничном регионе России.

Чеченский спецназ "Ахмат" почти 11 часов сражался на двух участках в Курской области, военнослужащими было уничтожено большое количество личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Несмотря на то, что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь. Хочу отметить, что уничтожено очень большое количество живой силы противника. Действительно, он несет очень большие потери. Апты Алаудинов, эксперт

Герой страны отметил, что в ходе боев было уничтожено несколько единиц техники противника, в том числе артиллерия, гранатомет АГС и минометы.

Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"