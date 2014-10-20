Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский просил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, ему известно, что Зеленский смотрит его видео. Командир "Ахмата" заявил, что когда-то украинский лидер очень испугался и в слезах отправлял своего знакомого, чтобы он попросил у Кадырова прощения. Алаудинов не уточнил, о чем идет речь и когда это произошло.
Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил.
Апти Алаудинов, командир спецназа "Ахмат"
Ранее Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в СВО.
Видео: Telegram / Апти Алаудинов "Ахмат"
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