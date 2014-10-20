Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова

По словам Алаудинова, ему известно, что Зеленский смотрит его видео.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский просил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, ему известно, что Зеленский смотрит его видео. Командир "Ахмата" заявил, что когда-то украинский лидер очень испугался и в слезах отправлял своего знакомого, чтобы он попросил у Кадырова прощения. Алаудинов не уточнил, о чем идет речь и когда это произошло.

Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил. Апти Алаудинов, командир спецназа "Ахмат"

Ранее Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в СВО.

Видео: Telegram / Апти Алаудинов "Ахмат"