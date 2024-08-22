  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:28
104
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в СВО

0 0

По его словам, необходимо сделать для себя окончательный вывод о нынешних боевых действиях

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, необходимо сделать для себя окончательный вывод о нынешних боевых действиях. Он подчеркнул, что Россия обречена на победу. Командир "Ахмата" добавил, что не существует других вариантов, кроме как победить в спецоперации.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали детей и преподавателей в Курской области как щит.

Видео: Telegram / Апти Алаудинов "Ахмат"

Теги: апти алаудинов, ахмат, россия, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии