Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в СВО

По его словам, необходимо сделать для себя окончательный вывод о нынешних боевых действиях

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, необходимо сделать для себя окончательный вывод о нынешних боевых действиях. Он подчеркнул, что Россия обречена на победу. Командир "Ахмата" добавил, что не существует других вариантов, кроме как победить в спецоперации.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали детей и преподавателей в Курской области как щит.

Видео: Telegram / Апти Алаудинов "Ахмат"