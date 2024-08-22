Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в СВО

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, необходимо сделать для себя окончательный вывод о нынешних боевых действиях. Он подчеркнул, что Россия обречена на победу. Командир "Ахмата" добавил, что не существует других вариантов, кроме как победить в спецоперации.
Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали детей и преподавателей в Курской области как щит.
Видео: Telegram / Апти Алаудинов "Ахмат"
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