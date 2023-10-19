Алаудинов: ВСУ использовали детей и преподавателей в Курской области как щит

По его словам, украинские формирования расположились на первом этаже здания.

Украинские войска использовали детей и преподавателей в Курской области как щит. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ заняли первый этаж детского дома в Курской области. Алаудинов уточнил, что детей и преподавателей загоняют на второй этаж здания, чтобы сделать из них для себя щит. Командир спецназа "Ахмат" добавил, что сами украинские формирования расположились на первом этаже.

Ранее Минобороны показало кадры поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"