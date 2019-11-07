Минобороны показало кадры поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области

Артиллеристы поразили три единицы техники и до 20 человек личного состава противника.

Минобороны показало видео поражения колонны техники украинских войск в приграничном районе Курской области.

На опубликованных кадрах расчет РСЗО "Торнадо-С" поразил три единицы техники и до 20 человек личного состава противника. Колонна ВСУ была обнаружена операторами беспилотной авиации в лесном массиве. Координаты были переданы артиллеристам, которые нанесли огневое поражение.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном.

Видео: Минобороны России