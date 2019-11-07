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Минобороны показало кадры поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области

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Артиллеристы поразили три единицы техники и до 20 человек личного состава противника.

Минобороны показало видео поражения колонны техники украинских войск в приграничном районе Курской области.

На опубликованных кадрах расчет РСЗО "Торнадо-С" поразил три единицы техники и до 20 человек личного состава противника. Колонна ВСУ была обнаружена операторами беспилотной авиации в лесном массиве. Координаты были переданы артиллеристам, которые нанесли огневое поражение.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном.

Видео: Минобороны России

 

Теги: боевая работа, вооруженные силы украины, курская область, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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