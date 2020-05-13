Ветеран Зинаида Корнева собрала 3 млн рублей за две недели на помощь врачам

На 12 мая распределены 1 110 000 рублей.

По инициативе ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой за две недели в помощь семьям российских врачей, погибших от COVID-19, собраны 3 миллиона рублей.

На 12 мая распределены 1 110 000 рублей. В адрес 37 семей направлена помощь — 30 000 рублей каждой. Все выплаты отражены в онлайн-реестре платежей: https://bit.ly/2LaX41s. Деньги при этом продолжают распределяться ежедневно. Перевод средств осложняется отсутствием контактов и реквизитов родственников погибших врачей, поиском которых занимаются волонтеры.

Имена врачей берутся из "Списка памяти", который собирают и ведут сами медики. На данный момент в нем более 150 мдработников, которые погибли от коронавируса.

Полный отчет о распределении первых собранных 3 миллонов рублей будет опубликован в течение 10 дней.

Ранее Piter TV узнал, как возник этот проект.

Видео: YouTube/ Зинаида Корнева l Истории Зинаиды