Ушла из жизни ветеран Зинаида Корнева, которая собрала 4,5 миллиона рублей на поддержку врачей

В сентябре ей исполнилось 99 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева скончалась сегодня утром в возрасте 99 лет. О ее смерти сообщил муж её правнучки Дмитрий.

Зинаида Антоновна – участница Сталинградской битвы, она прошла всю войну до самого Берлина. В разгар пандемии она собирала средства в поддержку российских врачей, заразившихся коронавирусом. Ей удалось собрать 4,5 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин наградил 98-летнего ветерана-благотворителя знаком отличия "За благодеяние". Награду ей вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фото: zinastories.com