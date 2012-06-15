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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Зинаиды Корневой
Сегодня, 19:22
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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Зинаиды Корневой

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В сентябре ей исполнилось 99 лет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой. Она ушла из жизни во вторник, 12 октября. 

Всего год Зинаида Антоновна не дожила до своего столетия. Ее жизнь – пример служения Родине и людям. Мы будем помнить Зинаиду Антоновну Корневу как настоящего гражданина, человека мужественного, готового прийти на помощь другим людям.  

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Зинаида Антоновна – участница Сталинградской битвы, она прошла всю войну до самого Берлина. В разгар пандемии она собирала средства в поддержку российских врачей, заразившихся коронавирусом. Ей удалось собрать 4,5 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин наградил 98-летнего ветерана-благотворителя знаком отличия "За благодеяние". Награду ей вручил губернатор Петербурга Александр Беглов. В последние годы на YouTube-канале она рассказывала истории о войне.

Фото: zinastories.com

Теги: александр беглов, зинаида корнева, смерть, соболезнования
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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