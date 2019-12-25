Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 11-12 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 11-12 апреля в Петербурге зарегистрировали ещё 149 случаев. 15 человек выздоровели. Всего по данным оперштаба известно о 557 пациентах с коронавирусом, выздоровели 74 человека, скончались четверо.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки выявлено 2186 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки погибло 24 человека, выздоровело 246 пациентов. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 15770 случаев заражения коронавирусом, 1291 человек выздоровели, а130 пациентов скончались.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 11-12 апреля

Напомним, что 69 человек заболели коронавирусом в Петербурге, а 8039 человек находятся на карантине. Экологи полагают, что природа пострадает от карантина, стало известно, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными. От изоляции устал даже кот Ахилл, в то время как петербуржцы дают концерты на балконах. Смольный будет наказывать посетителей подпольных ресторанов, а нотариусы просят признать свой бизнес пострадавшим от коронавируса. В Петербурге также продолжается борьба с фейковыми новостями и нарушителями карантина. Петербургские пенсионеры старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, ждут лекарства.

Коронавирус в России: последние новости за 11-12 апреля

Определены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. В Минкомсвязи представили приложение для выдачи цифровых пропусков. Эксперты оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян. Вирусолог предположил, когда в России может закончиться эпидемия коронавируса. Также в России зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, почти 85% новых заболевших в Москве оказались младше 65 лет. Эксперты объяснили опасность коронавируса для заядлых курильщиков. В Москве пойманы 30 нарушителей карантина. Ансамбль Александрова поддержал песнями итальянцев, противостоящих коронавирусу. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции. На Кубани ввели новые правила карантина. Кроме того, появились первые подробности испытаний вакцины от коронавируса на людях. Минздрав напомнил об известном методе профилактики коронавируса. Москвичам также объяснили метод работы электронных пропусков в регионе.

Фото: pixabay, скрин сайта стопкоронавирус.рф