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Эрмитажный кот Ахилл устал от самоизоляции
Сегодня, 14:50
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arteliseev

Эрмитажный кот Ахилл устал от самоизоляции

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Пушистый предсказатель не понимает, почему люди остаются дома.

В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что кот Ахилл, как и все петербуржцы, соблюдает режим изоляции. Об этом рассказали "Новости Адмиралтейского района".

Предполагалось, что летом кот будут работать главным оракулом во время Евро-2020, который отменили из-за распространения коронавируса. Сейчас Ахилл живет в доме ветеринара Анны Кондратьевой, которая приютила предсказателя на время пандемии.

Девушка отметила, что пушистый привык к постоянным командировкам и активному образу жизни, а также к тому, что люди периодически уходят на работу или по делам, поэтому не понимает почему ему оказывают так много внимания. 

Анна считает, что очень многие коты, как и Ахилл, ждут момента, когда пандемия пойдет на спад, ведь тогда хозяева снова будут уходить из дома, а это даст животным больше личного пространства.  

Ранее мы писали, что кот Ахилл философски относится к возможному переносу Евро-2020.

Фото: instagram.com/achillcat/

Теги: ахилл, животные, коронавирус, кот, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Власов Константин
Сегодня 15:18

Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ----- https://cuz.su/prees

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