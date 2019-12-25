Эрмитажный кот Ахилл устал от самоизоляции

В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что кот Ахилл, как и все петербуржцы, соблюдает режим изоляции. Об этом рассказали "Новости Адмиралтейского района".
Предполагалось, что летом кот будут работать главным оракулом во время Евро-2020, который отменили из-за распространения коронавируса. Сейчас Ахилл живет в доме ветеринара Анны Кондратьевой, которая приютила предсказателя на время пандемии.
Девушка отметила, что пушистый привык к постоянным командировкам и активному образу жизни, а также к тому, что люди периодически уходят на работу или по делам, поэтому не понимает почему ему оказывают так много внимания.
Анна считает, что очень многие коты, как и Ахилл, ждут момента, когда пандемия пойдет на спад, ведь тогда хозяева снова будут уходить из дома, а это даст животным больше личного пространства.
Ранее мы писали, что кот Ахилл философски относится к возможному переносу Евро-2020.
Фото: instagram.com/achillcat/
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