Эрмитажный кот Ахилл устал от самоизоляции

Пушистый предсказатель не понимает, почему люди остаются дома.

В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что кот Ахилл, как и все петербуржцы, соблюдает режим изоляции. Об этом рассказали "Новости Адмиралтейского района".

Предполагалось, что летом кот будут работать главным оракулом во время Евро-2020, который отменили из-за распространения коронавируса. Сейчас Ахилл живет в доме ветеринара Анны Кондратьевой, которая приютила предсказателя на время пандемии.

Девушка отметила, что пушистый привык к постоянным командировкам и активному образу жизни, а также к тому, что люди периодически уходят на работу или по делам, поэтому не понимает почему ему оказывают так много внимания.

Анна считает, что очень многие коты, как и Ахилл, ждут момента, когда пандемия пойдет на спад, ведь тогда хозяева снова будут уходить из дома, а это даст животным больше личного пространства.

Ранее мы писали, что кот Ахилл философски относится к возможному переносу Евро-2020.

Фото: instagram.com/achillcat/