Вирусолог предположил, когда в России может закончиться эпидемия коронавируса

Своим прогнозом с изданием Nation News поделился вирусолог Виктор Зуев.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что согласен с прогнозом развития эпидемии коронавируса в России, который давал ранее ведущий российский инфекционист Виктор Малеев.

По его оценкам, конца эпидемии COVID-19 в России стоит ждать не раньше начала июня. Однако для этого жители страны должны соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации по борьбе с инфекцией.

В беседе с изданием Nation News Зуев заявил, что поддерживает прогноз и призвал обратить внимание на быстрый рост числа зараженных коронавирусом.

"Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число зараженных! С каждым днем их число все растет и растет", - отметил спикер.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав РФ выпустил рекомендации, в которых посоветовал солевой раствор в качестве средства профилактики коронавирусной инфекции.

Ведомство отмечает, что промывание носа таким раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции. Исходя из этого, данной процедурой можно пользоваться как и другими гигиеническими процедурами – при условии сочетания с регулярным и правильным мытьем рук, ношением маски и минимизацией социальных контактов.

Накануне в ВОЗ оценили меры России против коронавируса. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелюта Вуйнович. Специалист объяснила, что введенные правительством ограничения по стране призваны предотвратить распространение инфекции и замедлить взрывной рост количества зараженных. Также чиновники защищают медиков, которые могут пострадать из-за перегрузки в работе с большим количеством инфицированных пациентов.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф