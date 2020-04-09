Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ.

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелюта Вуйнович. Специалист объяснила, что введенные правительством ограничения по стране призваны предотвратить распространение инфекции и замедлить взрывной рост количества зараженных. Также чиновники защищают медиков, которые могут пострадать из-за перегрузки в работе с большим количеством инфицированных пациентов.

Предпринимаемые в России меры …. имеют огромное значение для обеспечения функционирования системы здравоохранения и защиты ее от перегрузки прокомментировала спикер

Мелюта Вуйнович добавила, что региональные власти, включая мэрию Москвы, принимают решения, которые будут действенными для конкретного субъекта России. Для этого чиновники проводят анализ эпидемиологической обстановки, просчитывают возможные риски.

Видео и фото: YouTube/стопкоронавирус.рф