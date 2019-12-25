При условии, что жители страны будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации по борьбе с инфекцией.

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса. Прогнозом поделился ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с " Парламентской газетой".

По его оценкам, конца эпидемии COVID-19 в России стоит ждать не раньше начала июня. Однако для этого жители страны должны соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации по борьбе с инфекцией.

Малеев считает, что о победе над коронавирусом можно будет говорить лишь тогда, когда учёные найдут вакцину. По его прогнозам, она будет готова к концу года.

Хорошо, если получится раньше, - сказал инфекционист.

Ранее мы сообщали, что Собянин вводит в Москве пропускной режим из-за коронавируса. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.