Собянин вводит в Москве пропускной режим из-за коронавируса

С 13 апреля работа большинства организаций в Москве прекратится на неделю.

В указе мэра Москвы Сергея Собянин значится 45 отраслей, работникам которых запрещается ходить на работу с 13 по 19 апреля.

"Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим".

С понедельника, 13 апреля, в столице будет постепенно вводиться пропускной режим. На первом этапе он будет введен для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, а на третьем этапе — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов Собянин пообещал сообщить дополнительно.



По словам мэра Москвы, причиной подобных ограничений является ухудшение эпидемиологической ситуации в городе.



Ранее Собянин заявил, что ситуация в Москве набирает обороты.



Фото, видео: Сергей Собянин / Вконтакте