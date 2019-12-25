Минздрав напомнил об известном методе профилактики коронавируса

Солевой раствор не стоит недооценивать.

Минздрав РФ выпустил рекомендации, в которых посоветовал солевой раствор в качестве средства профилактики коронавирусной инфекции. Ведомство отмечает, что промывание носа таким раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции.

Исходя из этого, данной процедурой можно пользоваться как и другими гигиеническими процедурами – при условии сочетания с регулярным и правильным мытьем рук, ношением маски и минимизацией социальных контактов.

При этом в минздраве напомнили, что лечение пациента при подтвержденном заболевании "коронавирус" может вести только лечащий врач.

Ранее мы сообщали о том, что китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса у 214 инфицированных человек из китайского города Ухань, где "зародился" вирус нового типа.

Как приводится в исследовании, к известным признакам заболевания (повышенная температура, кашель, головная боль, потеря вкуса и обоняния) добавилась невнятная речь и проблемы с координацией движений.

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