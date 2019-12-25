Китайские ученые нашли новые симптомы коронавируса

Результаты исследование ученых приводит британская газета Daily Star.

Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса у 214 инфицированных человек из китайского города Ухань, где "зародился" вирус нового типа.

Как приводится в исследовании, к известным признакам заболевания (повышенная температура, кашель, головная боль, потеря вкуса и обоняния) добавилась невнятная речь и проблемы с координацией движений.

Ранее мы сообщали о том, что доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирус "явно щадит" Россию. По мнению врача, тот факт, что российская медицина делает упор на стационары, а не на первичное звено, делает её более приспособленной к экстремальной ситуации. Мясников уверяет, что в России в разы больше больничных коек на душу населения, чем в странах Европы.

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