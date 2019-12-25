Доктор Мясников считает, что коронавирус "явно щадит" Россию

Он уверяет, что в России в разы больше больничных коек на душу населения, чем в странах Европы.

Доктор и ТВ-ведущий Александр Мясников считает, что коронавирус "явно щадит" Россию. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По мнению врача, тот факт, что российская медицина делает упор на стационары, а не на первичное звено, делает её более приспособленной к экстремальной ситуации. Мясников уверяет, что в России в разы больше больничных коек на душу населения, чем в странах Европы.

Мир с удивлением узнал, что аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них, - считает врач.

Однако он надеется, что этими преимуществами российской медицине воспользоваться не придётся. Мясников добавил, что в России количество тестов на коронавирус у нас такое же как в Германии. По его словам, в соотношении смертей от COVID-19 к количеству населения Россия также выигрывает, хотя никто об этом не говорит.

Ведь смерти от коронавируса не скроешь, - добавил Мясников.

Ранее Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди умирают от коронавируса.