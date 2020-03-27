Врач рассказал о влиянии инфекции на пожилой организм.

Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди умирают от коронавируса. Врач пояснил, что инфекция особо опасна для людей старше 65 лет, так как они входят в группу риска. Однако не корректно говорить о том, что именно COVID-19 опасен особенно для пожилых граждан. Для стариков угрозой становятся любые инфекции. Об этом специалист рассказал в своем Instagram-аккаунте. Мясников пояснил, что коронавирус вызывает лишь ОРЗ. В 90% случаев пациент погибает не от самой инфекции, а от ее последствий. В пожилом организме инфекция с большей вероятностью может вызвать пневмонию и тяжелые осложнения.

Мясников напомнил, что ежегодно от пневмонии погибает до двух миллионов человек. Статистика говорит о том, что за три месяца от данного заболевания умирает около 500 тысяч пациентов. За аналогичный период времени (три месяца в 2020 году) от коронавируса скончались 20 тысяч человек. Таким образом, этот показатель составляет всего 4% от всех жертв пневмонии. Мясников считает, что неправильно говорить о повышенной опасности коронавируса именно из-за риска возникновения пневмонии. Он советует в обязательном порядке прививать пожилых родственников от гриппа, кори и пневмококка. В этом случае угроза для пожилых людей будет значительно меньше.

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

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