Врач прокомментировал введение карантина в РФ и сроки его окончания.

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса. Об этом врач рассказал в передаче Владимира Соловьева. Журналист опубликовал выпуск в своем аккаунте в Telegram-канале.

Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля...Индивидуальные риски равны нулю рассказал доктор Мясников

Медик считает, что вирус является сезонным явлением, как и другие острые респираторные заболевания. Он подчеркнул, что повторная вспышка инфекции может произойти осенью. Мясников напомнил, что пока что врачи до конца не изучили даже способы передачи коронавируса. В связи с этим доктор находит карантин необходимой мерой. Однако он не должен тянуться больше месяца. Мясников призвал россиян не поддаваться общей панике из-за объявленной пандемии.

Доктор Мясников рассказал о диете во время мочекаменной болезни.

Видео: Instagram/alexander_myasnikov