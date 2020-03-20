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Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

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Врач прокомментировал введение карантина в РФ и сроки его окончания.

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса. Об этом врач рассказал в передаче Владимира Соловьева. Журналист опубликовал выпуск в своем аккаунте в Telegram-канале.

Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля...Индивидуальные риски равны нулю

рассказал доктор Мясников

Медик считает, что вирус является сезонным явлением,  как и другие острые респираторные заболевания. Он подчеркнул, что повторная вспышка инфекции может произойти осенью. Мясников напомнил, что пока что врачи до конца не изучили даже способы передачи коронавируса. В связи с этим доктор находит карантин необходимой мерой. Однако он не должен тянуться больше месяца. Мясников призвал россиян не поддаваться общей панике из-за объявленной пандемии.

Доктор Мясников рассказал о диете во время мочекаменной болезни.

Видео: Instagram/alexander_myasnikov 

Теги: доктор мясников, здоровье, коронавирус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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