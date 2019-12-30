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Доктор Мясников рассказал о диете во время мочекаменной болезни
Сегодня, 22:08
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nadezhda_sib

Доктор Мясников рассказал о диете во время мочекаменной болезни

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Стоит выпивать не менее 2 литров жидкости в день.

Доктор Мясников рассказал о диете, которую стоит соблюдать во время камней в почках или для ее профилактики. 

Прежде всего врач посоветовал пить достаточное количество жидкости, передало ФБА "Экономика сегодня". Кроме того, полезны будут фрукты и ягоды в большом количестве: огурцы, перец, томаты, виноград, яблоки, клюква. Некоторые могут навредить, поэтому стоит консультироваться со своим лечащим врачом. 

При мочекаменной болезни стоит избегать соли, красного мяса, грейпфрута и его сока. Отрицательное влияние может оказывать витамин С и концентрированный калий. Его следует получать из молочных продуктов. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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