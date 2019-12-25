Также три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — в данный момент проходят клинические испытания.

Минздрав расширил список лекарств для борьбы с коронавирусом. Также ведомство изменило рекомендации по профилактике и лечению COVID-19. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В министерстве здравоохранения рекомендуют для лечения инфекции следующие лекарства: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, интерфероны. Также можно применять азитромицин, но вместе с с гидроксилорохином.

Эффективность данных препаратов пока не подтверждена однозначно, поэтому назначать их должна специальная врачебная комиссия.

Также три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — в данный момент проходят клинические испытания.

Ранее мы писали, что найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.