Минздрав расширил список лекарств для борьбы с коронавирусом. Также ведомство изменило рекомендации по профилактике и лечению COVID-19. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
В министерстве здравоохранения рекомендуют для лечения инфекции следующие лекарства: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, интерфероны. Также можно применять азитромицин, но вместе с с гидроксилорохином.
Эффективность данных препаратов пока не подтверждена однозначно, поэтому назначать их должна специальная врачебная комиссия.
Также три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — в данный момент проходят клинические испытания.
Ранее мы писали, что найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
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