Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%.

Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат. Об этом сообщили исследователи из Университета Монаша и Королевского госпиталя в австралийском Мельбурне. Ученые опубликовали результаты своей работы на портале Antiviral Research.

Специалисты проанализировали действие препарата ивермектин на зараженных COVID-19 пациентах. Оказалось что антипаразитарное лекарство начинает активно действовать в организме инфицированного. Ученые стали предлагать его пациентам спустя два часа после заражения. Одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93% спустя сутки. Спустя двое суток - количество вирусной РНК упало на 99%. При этом исследовании ивермектин не оказал токсичного влияния ни на одного пациента.

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