В МИДе заявили, что Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17.
Спикер МИД Мария Захарова ответила на обвинения следователей по делу малайзийского боинга. Она считает, что следствие пытается очернить Россию и скрыть правду.
С сожалением отмечаем ставшие традиционными для Австралии передергивание фактов, - отметила Захарова.
Она сказала, что следователи хотят подогнать реальность под "уже сложившуюся систему координат". И подчеркнула, что следствие скрывает многие материалы — в том числе и переданные Россией.
До этого премьер-министр Австралии и глава МИДа страны посчитали, что имеющиеся доказательства в деле указывают на виновность России в крушении самолёта MH17.
Ранее Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17.
Видео: YouTube / Radio Europa Liberă Moldova
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