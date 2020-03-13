Следователи хотят подогнать реальность под "уже сложившуюся систему координат".

В МИДе заявили, что Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17.

Спикер МИД Мария Захарова ответила на обвинения следователей по делу малайзийского боинга. Она считает, что следствие пытается очернить Россию и скрыть правду.

С сожалением отмечаем ставшие традиционными для Австралии передергивание фактов, - отметила Захарова.

Она сказала, что следователи хотят подогнать реальность под "уже сложившуюся систему координат". И подчеркнула, что следствие скрывает многие материалы — в том числе и переданные Россией.

До этого премьер-министр Австралии и глава МИДа страны посчитали, что имеющиеся доказательства в деле указывают на виновность России в крушении самолёта MH17.

Ранее Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17.

Видео: YouTube / Radio Europa Liberă Moldova