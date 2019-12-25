30 нарушителей карантина оштрафованы в Москве

За минувшие сутки в столице было зафиксировано еще 4 подобных случая.

Днем в воскресенье, 12 апреля, в оперштабе Москвы по ситуации с коронавирусом заявили о том, что за последние сутки было зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом.

Граждане находились на домашнем лечении. Им выписали штрафы и отправили в обсерваторы, расположенные в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения. Им еще раз разъяснили последствия нарушения карантина.

Отмечается, что всего с момента ужесточения ответственности за нарушение карантина было оштрафовано 30 жителей столицы.

Жителям Москвы, у которых зафиксирована легкая форма коронавируса, разрешено лечиться дома. При этом москвичи подписывают специальное соглашение на строгий домашний карантин, принимая ответственность за нарушение правил.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки было выявлено 1306 новых случаев коронавируса. Теперь общая численность заболевших в столице составляет 10158 человек.

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