Почти 85% новых заболевших в Москве оказались младше 65 лет

Новые данные привели в московском оперативном штабе.

В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что в Москве за сутки было выявлено 1306 новых случаев коронавируса. Теперь общая численность заболевших в столице составляет 10158 человек.

В оперштабе Москвы по ситуации с вирусом отмечают, что среди новых заболевших 45% пациентов — от 18 до 45 лет, 36% заболевших — от 46 до 65 лет, а 10,5% пациентов — от 66 до 80 лет. Только 5% составляют лица старше 80 лет, а 3,5% — дети. Таким образом, почти 85% заболевших – младше 65 лет.

Уточняется, что количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей в Москве выросло более чем в 2 раза. Станционары и службы скорой помощи работают на пределе, а на прием пациентов с коронавирусом в Москве открыты не только городские, но и федеральные, и частные клиники.

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