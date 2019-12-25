Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Медики полагают, что после выздоровления пациенты могут оставаться переносчиками коронавируса еще месяц.

Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.

Пациенты, которыe были критически больны, могут выделять вирус в течение пяти недель даже после того, как признаки болезни полностью исчезнут.

Напомним, что 80 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Петербурге.

Ранее мы писали, что индекс самоизоляции в Петербурге в субботу упал до 3,5 баллов.

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