Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Пациенты, которыe были критически больны, могут выделять вирус в течение пяти недель даже после того, как признаки болезни полностью исчезнут.
Напомним, что 80 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Петербурге.
Ранее мы писали, что индекс самоизоляции в Петербурге в субботу упал до 3,5 баллов.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )
Идеальным местом для распространения коронавирусной инфекции является метро, а для Москвы ещё и электрички! Все пассажиры метро и электричек в Москве должны быть в масках! Почему нигде нет столько инфицированных, как в Москве? Потому что отличительной особенностью столицы является развитый общественный транспорт и высокая плотность пассажирского потока! Надо продумать и просчитать затраты на выдачу всем пассажирам, который спускаются в метро, защитных масок! А на выходах станций поставить контейнеры для утилизации масок! Можно себестоимость масок включить в стоимость проезда и перенастромть турникеты, что технически возможно! В любом случае, такие меры по затратам на маски будут дешевле, чем строительство и оснащение “с нуля” новых больниц! Можно это протестировать в Москве хотя бы неделю, т.к. в режиме карантина пассажиропоток не такой массовый!
А как с теми, кто находится на самоизоляции и одновременно имеют скрытую ни чем не проявляющуюся форму? Ведь их никто не тестировал и ещё хуже нне лечит. Что их ждёт?
Естественный отбор
Нууу... Спасибо, обрадовали! А вообще то не время так горько шутить!
А как с теми, кто находится на самоизоляции и одновременно имеют скрытую ни чем не проявляющуюся форму? Ведь их никто не тестировал и ещё хуже нне лечит. Что их ждёт?
Так какой информации верить??? "Экперимент по переливанию плазмы вылечившихся больных... Кровь для переливания у доноров брали спустя три недели после выписки из стационара"
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Вдумайтесь!!! Тесты отрицательные, но врачи полагают, что вирус еще 5 недель присутствует!!!! Врачи полагают!!! Сколько им заплатили???
а как же лечили плазмой переболевших? Кто врет?