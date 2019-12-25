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Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Сегодня, 16:17
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smirenny

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

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Медики полагают, что после выздоровления пациенты могут оставаться переносчиками коронавируса еще месяц.

Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни. 

Пациенты, которыe были критически больны, могут выделять вирус в течение пяти недель даже после того, как признаки болезни полностью исчезнут. 

Напомним, что 80 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Петербурге.

Ранее мы писали, что индекс самоизоляции в Петербурге в субботу упал до 3,5 баллов.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 17:25

Идеальным местом для распространения коронавирусной инфекции является метро, а для Москвы ещё и электрички! Все пассажиры метро и электричек в Москве должны быть в масках! Почему нигде нет столько инфицированных, как в Москве? Потому что отличительной особенностью столицы является развитый общественный транспорт и высокая плотность пассажирского потока! Надо продумать и просчитать затраты на выдачу всем пассажирам, который спускаются в метро, защитных масок! А на выходах станций поставить контейнеры для утилизации масок! Можно себестоимость масок включить в стоимость проезда и перенастромть турникеты, что технически возможно! В любом случае, такие меры по затратам на маски будут дешевле, чем строительство и оснащение “с нуля” новых больниц! Можно это протестировать в Москве хотя бы неделю, т.к. в режиме карантина пассажиропоток не такой массовый! 

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Каренина Анна
Сегодня 17:04

А как с теми, кто находится на самоизоляции и одновременно имеют скрытую  ни чем не проявляющуюся форму? Ведь их никто не тестировал и ещё хуже нне лечит. Что их ждёт?

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Аноним ответ на комментарий Каренина Анна
Сегодня 17:12

Естественный отбор

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Каренина Анна ответ на комментарий Аноним
Сегодня 17:15

Нууу... Спасибо, обрадовали! А вообще то не время так горько шутить!

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Аноним
Сегодня 17:03

А как с теми, кто находится на самоизоляции и одновременно имеют скрытую  ни чем не проявляющуюся форму? Ведь их никто не тестировал и ещё хуже нне лечит. Что их ждёт?

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Аноним
Сегодня 17:17

Так какой информации верить???  "Экперимент по переливанию плазмы вылечившихся больных... Кровь для переливания у доноров брали спустя три недели после выписки из стационара"

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Ларионова Екатерина
Сегодня 17:25

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И она сама Трах*** тебя Здесь: http://ruonline.bar/

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женский возбудитель СИЛЬНЫЙ женский возбудитель
Сегодня 17:02

Мощнейший Женский Возбудитель!

 

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Аноним
Сегодня 17:19

Вдумайтесь!!! Тесты отрицательные, но врачи полагают, что вирус еще 5 недель присутствует!!!! Врачи полагают!!! Сколько им заплатили???

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Аноним
Сегодня 17:25

а как же лечили плазмой переболевших? Кто врет?

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