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80 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Петербурге
Сегодня, 12:00
66
ruzannar

80 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Петербурге

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Всего в городе 488 заболевших.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге еще 80 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки.

Таким образом, в городе 488 заболевших. Также 5 новых случаев зарегистрировано в Ленинградской области.

С начала эпидемии в России диагноз COVID-19 подтвержден у 13584 пациентов.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге перепрофилируют еще несколько больниц для лечения COVID-19.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, петербург, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 12:22

не понято эти люди прилетели вчера , позавчера или те , что в городе ?

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