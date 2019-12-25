В городе появится резерв из 5,4 тысяч коек.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что в Петербурге перепрофилируют еще несколько больниц для лечения COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на комитет по здравоохранению Смольного.

Планируется, что в Петербурге появится резерв из 5,4 тысяч коек. Известно, что в настоящее время в больницах Северной столицы имеется 2644 места для приема заболевших коронавирусом.

В данный момент, пациентов с подозрением на COVID-19 принимают ряд городских больниц, в том числе и больница им. Боткина.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 20 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото:pixabay