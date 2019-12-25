В Петербурге 20 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 5 апреля в Петербурге ещё 20 человек заразились коронавирусом. В Ленобласти также зарегистрировано 10 новых случаев.
Таким образом, число заразившихся в Петербурге на сегодняшний день выросло до 191.
Всего по России установлено 658 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.
По официальным данным, на всей территории России инфицированы 5 389 человек.
Ранее мы сообщили, что в Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусом.
Фото: Pixabay, скриншот с сайта "Стопкоронавирус.РФ"
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