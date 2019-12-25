В Петербурге 20 новых случаев заболевания коронавирусом

Число заразившихся в Петербурге теперь 191.

По состоянию на 5 апреля в Петербурге ещё 20 человек заразились коронавирусом. В Ленобласти также зарегистрировано 10 новых случаев.

Таким образом, число заразившихся в Петербурге на сегодняшний день выросло до 191.

Всего по России установлено 658 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.

По официальным данным, на всей территории России инфицированы 5 389 человек.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусом.

Фото: Pixabay, скриншот с сайта "Стопкоронавирус.РФ"