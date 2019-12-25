В Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусом

Число заразившихся выросло до 57 человек.

По состоянию на 5 апреля в Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заразившихся на сегодняшний день выросло до 57 человек.

Заболевание коронавирусом выявлено у жителей следующих населённых пунктов:

-Мурино Всеволожский район;

-Осельки Всеволожский район;

-Кировск;

-Лодейное Поле;

-Низино, Петергоф-сити Ломоносовский район;

-Низино, СНТ "Возрождение", Ломоносовский район;

-Гончарово Выборгский район.

Но есть и выздоровевшие. Известно, что двое пациентов уже выписаны из больницы.

Ранее мы сообщили, что 7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ленобласти.

Фото: Pixabay