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В Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 11:20
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ruzannar

В Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусом

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Число заразившихся выросло до 57 человек.

По состоянию на 5 апреля в Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заразившихся на сегодняшний день выросло до 57 человек.

Заболевание коронавирусом выявлено у жителей следующих населённых пунктов:

-Мурино Всеволожский район;
-Осельки Всеволожский район;
-Кировск;
-Лодейное Поле;
-Низино, Петергоф-сити Ломоносовский район;
-Низино, СНТ "Возрождение", Ломоносовский район;
-Гончарово Выборгский район.

Но есть и выздоровевшие. Известно, что двое пациентов уже выписаны из больницы.

Ранее мы сообщили, что 7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ленобласти.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирусом, ленобласть, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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