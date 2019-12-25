В Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусом

По состоянию на 5 апреля в Ленобласти ещё 10 человек заболели коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заразившихся на сегодняшний день выросло до 57 человек.
Заболевание коронавирусом выявлено у жителей следующих населённых пунктов:
-Мурино Всеволожский район;
-Осельки Всеволожский район;
-Кировск;
-Лодейное Поле;
-Низино, Петергоф-сити Ломоносовский район;
-Низино, СНТ "Возрождение", Ломоносовский район;
-Гончарово Выборгский район.
Но есть и выздоровевшие. Известно, что двое пациентов уже выписаны из больницы.
Ранее мы сообщили, что 7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ленобласти.
Фото: Pixabay
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