7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ленобласти

По состоянию на 4 апреля в Ленобласти ещё 6 человек заболели коронавирусной инфекцией, смертей нет. Таким образом, число заразившихся в Ленобласти на сегодняшний день выросло до 47 человек.
Положительные тесты были подтверждены у жителей следующих населённых пунктов:
Янино-1 Всеволожский район;
Воейково Всеволожский район;
Прибылово Выборгский район области;
Перово Выборгский район;
Гончарово Выборгский район;
Суванто Приозерский район.
В Петербурге также зафиксировано 15 новых случаев заражения. Двое пациентов скончались. Число заболевших COVID-19 достигло 171.
Всего по России установлено 582 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.
По официальным данным, на всей территории России инфицированы 4 731 человек.
Ранее мы сообщили, что Ленобласть ввела режим самоизоляции для поселений со случаями заболевания коронавирусом.
Фото: Pixabay
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