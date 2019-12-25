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7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ленобласти
Сегодня, 11:47
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ruzannar

7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ленобласти

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На всей территории России инфицированы 4 731 человек.

По состоянию на 4 апреля в Ленобласти ещё 6 человек заболели коронавирусной инфекцией, смертей нет. Таким образом, число заразившихся в Ленобласти на сегодняшний день выросло до 47 человек.

Положительные тесты были подтверждены у жителей следующих населённых пунктов:

Янино-1 Всеволожский район;
Воейково Всеволожский район;
Прибылово Выборгский район области;
Перово Выборгский район;
Гончарово Выборгский район;
Суванто Приозерский район.

В Петербурге также зафиксировано 15 новых случаев заражения. Двое пациентов скончались. Число заболевших COVID-19 достигло 171.

Всего по России установлено 582 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.

По официальным данным, на всей территории России инфицированы 4 731 человек.

Ранее мы сообщили, что Ленобласть ввела режим самоизоляции для поселений со случаями заболевания коронавирусом.

Фото: Pixabay

Теги: заболевшие, коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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