На Кубани вводятся новые правила карантина

Об этом в обращении заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае с 12-го по 18 апреля вводятся изменения в правила карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Указ подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Теперь в регионе изменится пропускной режим. Перемещение на личном транспорте будет разрешено без пропусков внутри муниципалитетов края с 10 до 16 часов дня для "решения накопившихся проблем", добавил Кондратьев.

В остальной период времени разъезжать на автомобилях положено только работающим людям на предприятиях непрерывного цикла. При них должны быть специальные пропуска. Также пропуска нужно иметь при себе в вечернее время за исключением неотложного посещения магазина или аптеки.

С 10 до 16 часов также будет возобновлена работа ярмарок, рынков и СТО по решению глав регионов, а также разрешены прогулки с детьми у многоквартирных домов с сохранением дистанции. Посещение общественных мест остается под запретом.

Общественный транспорт будет работать с 6 до 9 часов утра и с 17 до 20 часов.

Перемещение между городами,и населенными пунктами запрещается. Исключение составляют те граждане, которые имеют "красные" пропуска.

Ранее мы сообщали о том, что глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона. Согласно информации от местных властей, в регионе оперативно будут приняты законы, которые обеспечат максимальную помощь населению и отраслям экономики в условиях ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Видео: Instagram / kondratyevvi