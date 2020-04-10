Вениамин Кондратьев рассказал о мерах поддержки местному населению и бизнес-индустрии.

Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на администрацию Краснодарского края. Согласно информации от местных властей, в регионе оперативно будут приняты законы, которые обеспечат максимальную помощь населению и отраслям экономики в условиях ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что ранее президент России заявил о важности федеральной поддержки гражданам. В результате регионы страны получили дополнительные средства, чтобы увеличить мощности медицинских учреждений, а также поддержать семьи с детьми.

Мы оперативно приведем в соответствие с новыми федеральными нормами необходимые краевые законы, чтобы жители Кубани как можно раньше получили поддержку заявил глава региона

Уже на текущей неделе власти Кубани направили из краевого бюджета на счета малоимущих семей денежные средства. Они получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, а малоимущие многодетные семьи - по 10 тысяч рублей. На докапитализацию Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда направлено 2,5 млрд рублей. Эти организации займутся выдачей займов для предпринимателей, который будут предоставлять практически без процентов. Также бизнесу предлагается отсрочка арендной платы по недвижимости. В торговых сетях вводятся обязательные овощные полки, чтобы поддержать аграрный сектор.

Видео: Youtube/ Оперативный штаб — Краснодарский край