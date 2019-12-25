В Минкомсвязи представили приложение для выдачи цифровых пропусков

В воскресенье, 12 апреля, стало известно о появлении приложения приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, где реализуется возможность оформления электронных пропусков – QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции. Код предъявляется вместе с паспортом уполномоченному сотруднику, проверяющему документы.
Разработчики отмечают, что россияне, прибывающие из-за рубежа, имеют возможность в приложении заполнить анкету для ускорения прохождения паспортного и таможенного контроля на границе.
Ранее мы сообщали о том, как будет работать пропускная система в Москве и Московской области на период режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Фото: Pixabay
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