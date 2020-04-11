В Подмосковье разъяснили метод работы электронных пропусков в регионе

Отмечается, что система пропусков будет запущена 15 апреля, а оформить его можно будет с 13 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в соцсетях объяснил, как будут работать новые электронные пропуска, которые будут вводить в регионе с 13 апреля. Обязательно иметь при себе пропуск нужно будет с 15 апреля.

Пропуска в Подмосковье нужно получить всем, кто пользуется транспортом – машиной, мотоциклом, автобусом, троллейбусом, электричкой. Для передвижений пешком пропуск пока не понадобится, выходить на улицу можно будет в магазин и с выгулом домашнего животного в пределах района жилья.

Пропуск из Московской области будет действовать и в столице. Для оформления электронного пропуска Подмосковья нужна регистрация на портале uslugi.mosreg.ru и заполнения простой формы.

Пропуск в электронном виде надо будет предъявлять вместе с удостоверением личности проверяющим органам. Пропуска понадобятся с 15 апреля для поездок на работу, он будет многоразовым, на весь период до 30 апреля.

Для поездки с личной целью в Подмосковье пропуск выдается на один день, получить его можно два раза в неделю.

Не требуется оформлять пропуск военнослужащим, полиции, госслужащим, адвокатам, журналистам и охранникам. Им нужно будет предъявить служебное удостоверение. Для посещения медучреждений пропуск в Подмосковье действует один день, получать его можно неограниченное количество раз.

Отметим, что синхронные меры по введению электронных пропусков ввели и в Москве. Как это будет работать, подробно объяснила мэрия Москвы.

Добавим, что как и его столичный коллега, о введении режима пропусков губернатор Подмосковья объявил накануне, 10 апреля. Он рассказал, что режим пропусков будет вводиться поэтапно и будет максимально удобным.

"Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться", – заявил чиновник.

Видео: Андрей Воробьев / "ВКонтакте"