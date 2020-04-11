В мэрии Москвы рассказали, как будут работать электронные пропуска

Их наличие будет обязательно с 15 апреля.

В субботу, 11 апреля, в мэрии Москвы рассказали, что заказать новые электронные пропуска для передвижения по столице можно будет на портале mos.ru с 13 апреля. Также в мэрии столицы объяснили, как будут работать новые удостоверения передвижения по городу в условиях режима повышенной готовности, введенного в Москве из-за эпидемии коронавируса.

Теперь согласно указу Сергея Собянина, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска. Ходить пешком по столице пока можно без пропусков, при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения, отметили в мэрии.

Московский пропуск будет необходим для поездки в Москву и из другого региона. Лицам осуществляющим контроль, необходимо будет предъявлять и паспорт, и пропуск.

Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – такси, метро, МЦК, МЦД. Передвижение на такси в столице разрешено в случае наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего проезд.

Пропуска в Москве будут трех видов - на работу до 30 апреля, в медицинское учреждение и по личным делам на один день, при этом пропуска по личным делам можно будет получить только два раза за неделю.

Цифровые пропуска не потребуются гражданам младше 14 лет, а также по служебным целям военным, правоохранителям, судьям и иным служащим.

Отмечается, что обязательным наличие пропусков станет с 15 апреля. Информация о выданных пропусках будет уничтожена после снятия режима повышенной готовности, после отдельного распоряжения мэра столицы.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве полицейские дежурят на всех въездах в город. Численность наружных отрядов МВД увеличена на дорогах, которые позволяют въехать в столицу или выехать из неё. Сотрудники контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу.

Причиной этому стало то, что в Москве вводят пропускной режим. С 13 апреля работа большинства организаций в Москве прекратится на неделю. В указе мэра Москвы Сергея Собянина значится 45 отраслей, работникам которых запрещается ходить на работу с 13 по 19 апреля.

Видео: YouTube / Блог Собянина

Фото: сайт мэра Москвы