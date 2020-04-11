Также полицейские круглосуточно патрулируют улицы всех районов столицы.

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву. Численность наружных отрядов МВД увеличена на дорогах, которые позволяют въехать в столицу или выехать из неё. Сотрудники контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Также полицейские круглосуточно патрулируют улицы всех районов столицы. Полиция призывает граждан быть сознательными, соблюдать режим самоизоляции и другие меры профилактики при эпидемии коронавирусной инфекции. Например, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения.

Ранее мы сообщали, что Росгвардия увеличит число патрулей в Москве. Сотрудники будут патрулировать улицы в период всеобщей самоизоляции. По информации пресс-службы, к профилактическим мероприятиям в связи с распространением коронавируса привлекут состав столичного главка. Также к патрулированию столичных улиц привлечены новые наряды ОМОН и вневедомственной охраны.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина