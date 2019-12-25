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Росгвардия увеличит число патрулей в Москве
Сегодня, 12:24
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matveyvn

Росгвардия увеличит число патрулей в Москве

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Сотрудники будут патрулировать улицы в период всеобщей самоизоляции.

Росгвардия увеличит число патрулей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Сотрудники будут патрулировать улицы в период всеобщей самоизоляции. По информации пресс-службы, к профилактическим мероприятиям в связи с распространением коронавируса привлекут состав столичного главка. Также к патрулированию столичных улиц привлечены новые наряды ОМОН и вневедомственной охраны.

Сотрудники силовых ведомств будут контролировать соблюдение москвичами режима самоизоляции — останавливать граждан на улице, уточнять у них причину выхода на улицу, проверять документы.

Режим всеобщей изоляции действует в Москве до 1 мая.

Ранее мы рассказывали, что Собянин вводит в Москве пропускной режим из-за коронавируса.

Теги: москва, режим самоизоляции, росгвардия, силовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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