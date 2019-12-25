Нотариусы просят признать свой бизнес пострадавшим от коронавируса

Президент ФНП выступил на Петербургском международном юридическом форуме.

Федеральная нотариальная палата попросила признать сферу пострадавшей от коронавируса. С таким сообщением выступил президент палаты Константин Корсик на Петербургском международном юридическом форуме.

Обращение в палаты снизилось, что повлекло за собой проблемы по оплате труда сотрудников контор, аренды и других платежей.

"ФНП уже запросила официально меры поддержки нотариата", – отметил Корсик.

Ранее мы писали, что состав волонтёров для Евро-2020 в Петербурге останется неизменным.

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