Состав волонтёров для Евро-2020 в Петербурге останется неизменным

Из-за пандемии коронавируса турнир решили перенести на 2021 год.

Состав волонтёров, который был отобран для организации проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, не изменится в связи с переносом турнира. Об этом сообщил ТАСС.

Известно, что власти города проведут дополнительный набор волонтёров в следующем году, если будет необходимость.

Во время чемпионата в городе будут работать, как городские волонтёры, так и помощники Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Задача городских волонтёров — сопровождение болельщиков на вокзалах, в аэропорту, на автобусных остановках, улицах и площадях.

В обязанности волонтёров УЕФА войдёт работа с командами, представителями ассоциации. Кроме того, они будут стоять перед входом на стадион, чтобы координировать болельщиков и помогать им.

Напомним, что Евро-2020 из-за пандемии решили перенести на 2021 год: он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Среди них Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Ранее мы сообщили, что купленные к Евро-2020 автобусы все-таки выпустят на улицы.

Фото: ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге / ВКонтакте