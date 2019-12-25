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Купленные к Евро-2020 автобусы все-таки выпустят на улицы
Сегодня, 13:37
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nastya960

Купленные к Евро-2020 автобусы все-таки выпустят на улицы

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Но на них не будут наносить символику УЕФА.

Петербург купил новую технику специально к Евро-2020, а из-за коронавируса мероприятие решили отменить. Однако, автобусы всё равно выйдут на улицы города, но без символики УЕФА. Об этом сообщили "Невские Новости".

Представитель комитета по транспорту рассказал, что новые автобусы только пришли с заводов. Технику проверят, а потом она выйдет на работу в регулярный режим.

Также частные компании попросили тщательнее убирать маршрутки, так как Беглов заявил о низком качестве дезинфекции общественного транспорта. 

Фото: Piter.TV

Теги: евро, уефа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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