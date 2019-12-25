Появились первые подробности испытаний вакцины от коронавируса на людях

Информация появилась в телефильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия-1".

Для клинических испытаний вакцины против коронавируса нового типа COVID-19 потребуется 60 добровольцев. О ходе первого этапа тестирования рассказал гендиректор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

Отмечается, что отряд добровольцев уже сформирован. В их число вошли и сами разработчики вакцин, поскольку они уверены в безопасности и эффективности будущей вакцины.

Ранее мы сообщали о том, что врачи полагают, что после выздоровления пациенты могут оставаться переносчиками коронавируса еще месяц.

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