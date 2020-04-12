В Петербурге опровергли информацию о нехватке аппаратов ИВЛ

Полиция города проводит проверку по факту распространения ложной информации.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга назвал информацию о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах города ложной. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что в Петербурге на данный момент есть 400 свободных аппаратов. К искусственной вентиляции лёгких подключены 10 пациентов с коронавирусом.

В городе также достаточно коек: всего есть 3865 больничных мест, 1800 из них оснащены кислородной подводкой. Сейчас свободно ещё 1000 коек.

Кроме того, председатель комитета отметил, что уровень заболеваемости пневмониями соответствует пиковым значениям сезона, а также уровню предыдущих лет.

По факту распространения фейковой информации полиция города проводит проверку.

Ранее мы сообщили, что новые аппараты ИВЛ получат три больницы Северной столицы.

Фото: Pixabay