В Петербурге опровергли информацию о нехватке аппаратов ИВЛ

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга назвал информацию о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах города ложной. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Известно, что в Петербурге на данный момент есть 400 свободных аппаратов. К искусственной вентиляции лёгких подключены 10 пациентов с коронавирусом.
В городе также достаточно коек: всего есть 3865 больничных мест, 1800 из них оснащены кислородной подводкой. Сейчас свободно ещё 1000 коек.
Кроме того, председатель комитета отметил, что уровень заболеваемости пневмониями соответствует пиковым значениям сезона, а также уровню предыдущих лет.
По факту распространения фейковой информации полиция города проводит проверку.
Ранее мы сообщили, что новые аппараты ИВЛ получат три больницы Северной столицы.
Фото: Pixabay
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