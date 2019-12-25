Новые аппараты ИВЛ получат три больницы Северной столицы

Медтехника закупается в рамках плана борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Три больницы Санкт-Петербурга получат новые аппараты искусственной вентиляции легких. Как следует из документации к соответствующей закупке, медтехника будет поставлена в следующие стационары: научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, Покровскую и больницу св. преподобномученицы Елизаветы.

Аппараты закупаются в рамках проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На их приобретение предполагается израсходовать около 13,4 миллионов рублей.

Предполагается, что медтехника поступит в стационары в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 20 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге начали проводить уникальные операции больным раком.

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