В этом году власти города на Неве планируют закупить более тысячи единиц современного оборудования.

В 2024 году в Петербурге отремонтируют более 60 объектов здравоохранения. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Власти города на Неве планируют в этому году закупить более тысячи единиц современного оборудования. Как отметил градоначальник, Петербург продолжает модернизацию первичного звена здравоохранения по поручению Президента.

В Северной столице после капитального ремонта открыли отделение Городской поликлиники №48. Оно находится на Благодатной улице, 18. Здесь обновили кабинеты и оборудование для УЗИ, флюорографии, ЭКГ. В поликлинике появилось отделение профилактических осмотров. Также была увеличена пропускная способность дневного стационара. Для маломобильных посетителей вход в поликлинику оборудовали электрическим подъемником.

Город планирует в 2024 году отремонтировать здание на улице Ленсовета, 18. Здесь появится поликлиническое отделение Городской больницы №20.

Ранее мы показали, как будет выглядеть детская поликлиника в Пушкине на 420 посещений.

Фото: Telegram / Александр Беглов