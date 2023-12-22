На Благодатной после капремонта открылась поликлиника

После капремонта в поликлинике также организовано новое отделение для профилактических осмотров.

В Московском районе после капитального ремонта открылось поликлиническое отделение Городской поликлиники №48 на Благодатной улице. Оно обслуживает более 67 тысяч жителей на 30 участках Московского района. Ремонт выполнен по федеральной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщили в Смольном.

В медицинском учреждении была отремонтирована регистратура, создана электронная навигация для удобства пациентов. Также были обновлены кабинеты терапевта, УЗИ, флюорографии, ЭКГ и помещение дневного стационара. Само здание получило новый вентилируемый фасад. У входа установлен электрический подъемник для маломобильных посетителей.

После капремонта в поликлинике также организовано новое отделение для профилактических осмотров. Александр Беглов также передал руководству поликлиники сертификат на рентгенологический маммограф.

В 2024 году в районе планируется отремонтировать здание на улице Ленсовета, 18, где разместится поликлиническое отделение Городской больницы №20 для обслуживания 20 тысяч жителей. Также откроются терапевтические кабинеты на базе городских поликлиник №21, №51 и детское поликлиническое отделение в поликлинике №35.

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть детская поликлиника в Пушкине на 420 посещений.

Фото: Смольный