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Петербуржцам показали, как будет выглядеть детская поликлиника в Пушкине на 420 посещений
Сегодня, 16:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам показали, как будет выглядеть детская поликлиника в Пушкине на 420 посещений

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Детское поликлиническое учреждение планируется в составе СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49" Пушкинского района

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) согласовал облик детской поликлиника в городе Пушкине.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", медицинское учреждение расположится на Ленинградской улице (юго-восточнее дома 46, лит.А по Ленинградской улице).

Здание поликлиники рассчитано на 420 посещений в смену. Амбулаторно-поликлиническое учреждение будет находиться в отдельно стоящем здании. Детское поликлиническое учреждение планируется в составе СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49" Пушкинского района. Фасад здания выполнен в сочетании трех цветов: светлая слоновая кость, охра и светло серо-зеленый. Проектом предполагается благоустройство территории и размещение мест для отдыха.

Фото: КГА

Теги: город пушкин, кга, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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