Медики из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова начали проводить миниинвазивные эндоскопические лазерные операции.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербурге начали проводить уникальные операции больным раком. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что врачи из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова начали проводить миниинвазивные эндоскопические лазерные операции. Отмечается, что хирургическое вмешательство такого рода провели уже двум пациентам.

Врачи отмечают, что главное преимущество миниинвазивной эндоскопической лазерной операции в том, что после у пациентов отсутствует отёк.

Ранее мы сообщали о том, что первая детская больница перепрофилировала одно из отделение для заботы о младенцах с патологиями.

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