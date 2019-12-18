Первая детская больница перепрофилировала одно из отделение для заботы о младенцах с патологиями

В клинике работает уже три отделения патологии новорожденных.

Детская городская больница №1 на Авангардной улице в течение полутора недель работает над тем, чтобы оказывать помощь новорожденным детям и спасать малышей даже в осложненных условиях пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга, в медучреждении отменили плановую госпитализацию.

Отмечается, что одно из отделений детской больницы полностью перепрофилировали под койки для младенцев с патологиями, чтобы в помещении могли пребывать мамы с новорожденными. Таким образом, в клинике работают теперь уже три отделения патологии младенцев. Выездные реанимационные неонатологические бригады больницы смогли в опасной эпидемиологической обстановке перевезти из родильного дома малыша, нуждающегося в специализированной помощи, вместе с его мамой.

Кроме того, в городе с 1 апреля запустили проект по дистанционной помощи родителям с недоношенными детьми, которых они не могут навестить в стационаре из-за карантина. Проект призван поддержать тревожащихся мам и пап с помощью мессенджеров или средств видеосвязи.

Тем временем, в Филатовской больнице у ребенка подтвердился коронавирус.

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